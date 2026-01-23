C'è un motivo preciso per cui la Fiorentina potrebbe decidere di non cedere Ranieri

In questi giorni le voci attorno ad una possibile cessione dell'ex capitano della Fiorentina Luca Ranieri, si sono fatte sempre più insistenti. Il difensore mancino avrebbe anche degli interessamenti da parte di importanti club italiani, ma la Fiorentina non sarebbe così sicura di privarsene.

L'interesse della Lazio

Ranieri non sembra essere particolarmente felice del "declassamento di grado" e della continua panchina da cui è costretto a guardare le partite dei compagni. La Lazio ha annusato la possibilità di fare un affare e si è interessata al ragazzo, eppure la cessione non è così scontata.

L'intenzione del club viola

Secondo quanto scrive la Repubblica la Fiorentina non ha intenzione di lasciar partire Luca Ranieri. Il club, nonostante il ragazzo non sia più centrale come prima nel progetto, non ha al momento in programma la sua partenza anche perchè nella lista per la Conference League è possibile aggiungere soltanto tre nomi dopo il mercato di gennaio. Diventerebbe impossibile rimpiazzare in Europa così tante cessioni, anche in caso di nuovi arrivi.