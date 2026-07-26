Finito a chi? Lo Schalke gli offre il rinnovo, Dzeko si rilancia e si prepara alla ventitreesima stagione in attività

Dopo la brutta esperienza con la maglia della Fiorentina, Dzeko ha trovato nuova linfa allo Schalke 04 col quale ha conquistato l'accesso in Bundesliga. E sta per arrivare un'importante riconferma.

Accordo a un passo

Secondo Sky Sport DE, nonostante i 40 anni di età, siamo vicinissimi al rinnovo di contratto fra il bosniaco e la squadra di Gelsenkirchen: se dopo il Mondiale Dzeko aveva chiesto del tempo per riflettere sul suo futuro, adesso la decisione sembrerebbe essere vicinissima.

Contratto adeguato

Per lui, lo Schalke ha deciso di fare un investimento importante, sintomo che il bosniaco ha ancora il suo peso specifico all'interno della rosa: l'ingaggio base è di 900mila euro annui, che potrebbero salire fino a 1.3mln.