A Sky Sport, l'ex difensore della Fiorentina adesso al Brighton Igor si è raccontato in questo inizio di stagione in Premier League, parlando anche della sua avventura a Firenze: “Penso che lo scorso anno abbiamo avuto un finale che non ci aspettavamo nemmeno, anche se è stata una stagione molto buona. Raggiungere due finali in una stagione è qualcosa di grande. È stata dura perderle entrambe, ma i grandi giocatori imparano sempre la lezione da ogni sconfitta”.

E ancora: “Quando ero in Italia non vedevo l'ora di giocare contro le squadre di De Zerbi. Ho sempre guardato le sue squadre, ma c'è una bella differenza tra guardare e praticare. Il suo gioco non è difficile, ma bisogna adattarsi, con il tempo andrà sempre meglio. Premier? Mai immaginato di poter arrivare qui”.