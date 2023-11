Cerofolini superstar: due parate decisive contro il Torino per il passaggio del suo Frosinone agli ottavi di Coppa Italia

C'è Michele Cerofolini tra i nomi dei protagonisti di Torino-Frosinone, gara dei sedicesimi di Coppa Italia terminata con la vittoria per 2-1 degli ospiti laziali all'Olimpico Grande Torino.

Il portiere della Fiorentina in prestito ai frusinati si è reso protagonista di una bella prestazione contro i granata, negando il gol a Vlasic al 94' sul risultato di 1-1, parando basso un bel diagonale del croato. Cerofolini si è poi ripetuto nei supplementari al 115' su Bellanova. I gol del match di Ibrahimovic e Reinier per gli ospiti e di Zima per i padroni di casa. Agli ottavi di finale sarà Napoli-Frosinone.