Il passo da Champions League è il ritmo che deve tenere la Fiorentina in campionato, come precisato dall'edizione odierna de La Nazione. Firenze e la squadra viola, da un po' hanno ricominciato ad associare ai colori della Fiorentina il suono della Champions e di sicuro l’impegno di oggi a Como può rappresentare un passo fondamentale in questa direzione.

A Como per sognare la Champions

L’avversario è da rispettare, e questo deve essere ben chiaro: le distrazioni come l’overdose di sicurezza sono da evitare, ma restando con i piedi per terra e analizzando la partita sul Lago più famoso d’Italia, appare palese che Palladino e i suoi ragazzi vadano a giocarsi una chance preziosa per consolidare il sogno-obiettivo di tenere una posizione da futuri interpreti della competizione europea più prestigiosa.

Il Como fa possesso palla, ma…

La Fiorentina punterà su Kean contro il Como, il quale cercherà di arrotondare ancora di più il numero dei suoi centri sfruttando il fatto che la squadra di Fabregas fa possesso palla, ma tende a lasciare alcuni corridoi di campo libero, là dove appunto il bomber viola può inserirsi e risultare micidiale. Il quotidiano conclude con: “Sogna, Firenze, sogna”.