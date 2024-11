I quotidiani di ieri sembravano quasi tutti sicuri che potesse arrivare per la gara di oggi contro il Como la convocazione del fantasista della Fiorentina Albert Gudmundsson, tornato a lavorare in gruppo dopo l'infortunio muscolare accusato alcune settima fa. Ma il giocatore islandese ieri, insieme a Biraghi costretto a fermarsi ai box, non è comparso nella lista dei convocati del tecnico Palladino.

Convocazione rimandata

Il Corriere dello Sport di oggi tenta di spiegare il perché: "Gudmundsson è sì tornato ad allenarsi in gruppo venerdì, ma gli è stata risparmiata la trasferta sul Lago di Como per una naturale forma di prudenza rimandando la verifica generale anti-Inter a giovedì per la gara contro il Pafos in Conference League".

E contro l'Inter…

L'ex Genoa potrà quindi tornare in campo per la prima volta dopo lo stop giovedì sera in Conference League contro il Pafos. Resta da capire se dal primo minuto o a gara in corso, e lo stesso vale anche per la partita contro l'Inter di Simone Inzaghi in programma domenica prossima che può valere davvero tanto per la classifica del campionato".