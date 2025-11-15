Dzeko e Sohm hanno il loro match point

Sono due i calciatori della Fiorentina impegnati con le rispettive Nazionali stasera: alle 20.45, infatti, la Bosnia di Dzeko affronterà la Romania, mentre la Svizzera di Sohm sarà impegnata contro la Svezia, entrambe sognando l'accesso al Mondiale.

Inseguendo Pongracic

Dopo la notizia di ieri che ha visto Pongracic qualificarsi al Mondiale - pur non giocando - con la sua Croazia, stasera c'è il primo match point per i due viola. Non una sorpresa la titolarità, condita dalla fascia da capitano, per Dzeko, a caccia del suo secondo (e ultimo) Mondiale in carriera. Solo panchina per Sohm, invece, che cede il passo ad Aebischer (Pisa) e il sempreverde Xhaka.

La situazione di classifica

Partita quasi di routine per la Svizzera, che affronta da prima del girone una Svezia ultima e in crisi: una vittoria darebbe quasi la conferma del primo posto per gli elvetici, che potrebbero comunque arrivare a pari punti con Kosovo, partendo però con un vantaggio nella differenza reti di +8. Bosnia che, invece, si gioca tanto - se non tutto - stasera: vincendo, Dzeko e compagni sarebbero praticamente sicuri del secondo posto e si giocherebbero il primato del girone all'ultima giornata, contro l'Austria. Perdendo, invece, verrebbero agganciati proprio dalla Romania.