I convocati di Vanoli per Como-Fiorentina: prudenza con Gudmundsson. Ancora assente Rugani, Gosens c'è
La Fiorentina ha da poco diramato la lista ufficiale dei convocati per la trasferta contro il Como scelti da Paolo Vanoli. Alcune assenze erano state annunciate e ampiamente previste, confermate dal verdetto.
Assenze prevedibili
Albert Gudmundsson, nonostante i miglioramenti, non parte con il resto della squadra e resta a Firenze per recuperare dall'infortunio subito contro il Torino. Ancora assente Daniele Rugani, che ha come obiettivo la prima convocazione per lunedì prossimo contro il Pisa. Per il resto è tutto regolare, rientra anche Robin Gosens a completa disposizione.
Gosens c'è
La lista completa: Balbo, Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodo, De Gea, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Harrison, Kean, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongračić, Ranieri, Solomon.