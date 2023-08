Senesi, c'è l'offerta. Una trattativa in salita...ma fattibile

Da qui alla fine del mercato la Fiorentina potrebbe cambiare volto anche nel proprio reparto arretrato. La permanenza di Lucas Martinez Quarta, anche ieri purtroppo ha delle responsabilità sul pareggio del Lecce, è più che mai in bilico.

Murillo (Corinthians) però sembra ormai destinato al mercato inglese, mentre dall’Inghilterra, si torna a parlare della possibilità che la Fiorentina possa formalizzare una proposta d’acquisto per Marcos Senesi, ex Feyenoord, ora al Bournemouth. Una trattativa non facile, che parte in salita, ma che è fattibile per il club viola.

Senesi potrebbe costituire una buona coppia con Milenkovic, con Ranieri a supporto a dare ulteriori garanzie ad Italiano e per il reparto in genere.