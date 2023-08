Il doppio intoppo che impedisce a Vranckx di essere già a Firenze. Ma l'affare...

La Fiorentina ha ancora bisogno di completare la propria rosa perché è a corto di alternative in alcuni reparti.

Un giocatore individuato come possibile rinforzo da parte della società è il centrocampista belga, Aster Vranckx, per il quale ci sono stati alcuni intoppi inattesi nelle ultime ore.

Intoppi di doppia natura, scrive in proposito il Corriere dello Sport-Stadio. Il primo è relativo alle commissioni da corrispondere all’agente del giocatore William D’Avila e ai suoi collaboratori (aspetto, quest'ultimo, definito dai diretti interessati “superabile”). Il secondo è invece relativo alla somma che i viola devono garantire al Wolfsburg; in sostanza, i tedeschi non sarebbero più di tanto convinti dei 7 milioni di euro che il club di Commisso aveva offerto per lui.

L’affare però al momento non sembra in bilico e le parti sono al lavoro per trovare in tempi brevi un’intesa definitiva e c'è un ottimismo di base.