Pancaro: "La clausola per Kean è una grande occasione. Forse Napoli non è la piazza giusta, ma per lui sarebbe un gran premio"

Il centravanti della Fiorentina Moise Kean è in un momento di riflessione per quanto riguarda il suo futuro, vista la clausola di 52 milioni di euro valida fino al 15 luglio. Interesse da parte del Napoli? Ne parla l'ex calciatore, tra le altre, della Viola Pippo Pancaro a Tuttomercatoweb.com.

Ecco le sue parole: “La clausola è una grande occasione, io lo prenderei a occhi chiusi pagando i soldi necessari. Non so se Napoli rappresenti la piazza giusta per lui, ma sicuramente sarebbe un grande acquisto. E soprattutto un premio per il ragazzo, che dopo una grande stagione andrebbe a giocare in modo competitivo in Champions da campione d'Italia”.