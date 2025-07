"Il Napoli sarebbe un'ottima destinazione per Kean. A Firenze ha fatto bene, ma per me è un giocatore sopravvalutato"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è intervenuto a TMW Radio, dicendo la sua sull'attaccante della Fiorentina Moise Kean: “Secondo me qualche anno fa, da giovanissimo, era stato un po' sopravvalutato. Ha giocato in club importanti come Juve e Psg dove non ha fatto malissimo, poi a Firenze ha trovato un ambiente che lo ha coccolato e fatto crescere. Per me però resta un sopravvalutato”.

“Il Napoli un'ottima soluzione”

Poi, sull'opzione Napoli, ha aggiunto: “Sarebbe una soluzione importante. Credo che Kean potrebbe coesistere con Lukaku, anche se la cosa migliore sarebbe usare solo uno di loro in un 4-3-3. Ad ogni modo, per Conte averli entrambi sarebbe una grande risorsa”.