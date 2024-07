De Zerbi vuole Carboni in Francia, ma l'Inter continua nel muro che ha scoraggiato anche la Fiorentina

Il Marsiglia di De Zerbi non molla la presa su Valentin Carboni, trequartista dell'Inter seguito da vicino anche dalla Fiorentina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri prenderanno solo in considerazione solo le offerte di cessione a titolo definitivo, con l'offerta minima fissata a 30 milioni.

Una condizione che Marotta e i dirigenti dell'Inter avevano posto anche alla Fiorentina a gennaio, respingendo un'offerta viola da 20 milioni.