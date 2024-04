Nel post partita di Juventus-Fiorentina ha parlato anche Vincenzo Italiano a Rai Radio 1. Queste le parole del tecnico viola: “Tre anni 1-0 per la Juventus. Si è ripetuto anche l'andamento della partita, con un secondo tempo nel quale abbiamo messo in difficoltà i bianconeri. Ci troviamo davanti portieri che fanno grandi parate. Paghiamo un primo tempo timido e rispettoso nei confronti della Juventus.

Questa per noi era la 45esima partita, lasciatemi dire che la fatica si fa sentire. Abbiamo fatto una gara contro l'Atalanta a ritmi altissimi. Gli alibi non mi interessano, ma a volte l'approccio non è uguale alla partita precedente. Le scelte in questo momento dobbiamo farle perché ci sono tante partite in competizioni a cui teniamo tanto. Chi è entrato ha fatto la sua parte, abbiamo centellinato oggi. Il rammarico arriva dal risultato”