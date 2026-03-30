Durante Casa Viola, programma di Toscana TV, nel segmento in cui gli ospiti si sono improvvisati DS della Fiorentina parlando di chi tenere e chi cedere in vista della prossima stagione, ecco gli spunti di Alberto Malusci, ex interprete del ruolo, sui membri della retroguardia viola.

Sui difensori che vorrebbe vedere la prossima stagione

“Comuzzo? Non lo terrei: mi aspettavo di più quest'anno dopo la scorsa annata strepitosa, e invece non ha reso per quello che poteva essere il suo potenziale. Ci sta, è giovane, ma non lo terrei. Pongracic è un gran bel difensore, ma quando stacca la spina fa danni non da poco: ho capito che gli serve accanto uno bravo, che gestisca la retroguardia, mentre io mi aspettavo fosse lui il leader. Gosens è un giocatore importante nello spogliatoio, magari non come titolare ma lo terrei sempre”.

Sul mercato

“Se si parla di storia, la Fiorentina ne ha eccome: quando giocavo io, e c'era Cecchi Gori, venivano fior fior di giocatori. Poi in questi anni ci siamo molto adeguati: se prendiamo due giocatori dal Sassuolo non si può pensare di aver fatto chissà che. Il cambiamento deve passare anche da questo”.