Fabiano Parisi, terzino viola, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Rakow.

Sul clima nello spogliatoio

“Il clima nello spogliatoio è tranquillo. Sappiamo che siamo artefici del nostro destino. Il Rakow sarà una squadra ostica. Siamo un gruppo unito fin dall'inizio. Nel calcio ci sono alti e bassi, ma l'importante sarà mantenere l'equilibrio”.

Sulla sua stagione

“Voglio ringraziare il mister per la fiducia. Credo di avere anche le giuste caratteristiche per fare l'ala offensiva, mi piace puntare l'uomo. L'importante è mettersi a disposizione. La fiducia aiuta tantissimo il calciatore. Poi le responsabilità che ci prendiamo devono renderci consapevoli. Con Pioli le prime 10 partite ho giocato solo 10 minuti, ma le scelte erano le sue. Io dò sempre il massimo e provo a farmi trovare pronto”.