Esordio con sconfitta per Amatucci a Terni: un ex Serie A regala altri tre punti al Como delle favole

Non è stato un buon esordio per Lorenzo Amatucci in maglia rossoverde. La sua nuova Ternana, infatti, è caduta in casa contro il Como delle meraviglie di Cesc Fabregas, vittorioso grazie alla sola rete di Gabriel Strefezza.

Errore di Lucchesi sul gol

Colpevole però Lorenzo Lucchesi sul gol del Como di Strefezza, posizionato male e messo a sedere dalla finta dell'ex Lecce che ha siglato il suo primo centro con la rivelazione della Serie B.

Panchina invece per Dalle Mura

Titolare anche Filippo Distefano, in un attacco che però non è riuscito a pareggiare il gol di Strefezza. Panchina invece per Dalle Mura, non impiegato assieme al quinto giocatore di proprietà della Fiorentina, Favasuli.