Il leader De Gea: "Gli ostacoli sono fatti per essere superati". E poi consola Dodô - FOTO

Il carattere di un leader si vede soprattutto nei momenti negativi. L'esperienza di De Gea lo rende, inevitabilmente, uno dei punti di riferimento dello spogliatoio viola, oltra a essere una colonna portante della formazione della Fiorentina.

Il commento social

E' stato lui uno dei pochi viola a commentare la prestazione contro il Bologna attraverso i social. Una frase sola, breve, che risuona e carica l'ambiente: “Gli ostacoli ci sono per essere superati”.

Il sostegno a Dodô

Una foto con Dzeko e una abbracciato a Dodô. Quest'ultima ricondivisa nelle storie con un messaggio per il compagno brasiliano: “Tutti insieme”. Un chiaro riferimento si sostegno dopo il gol sbagliato dal numero 2 viola allo scadere.