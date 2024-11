Vanoli: "Abbiamo avuto il controllo della partita e abbiamo preso gol per un errore. Periodo negativo, dobbiamo essere più liberi di testa"

Ha parlato a DAZN Paolo Vanoli, allenatore del Torino, dopo la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina.

“Abbiamo controllato la partita, ma non si può prendere gol così”

Sulla partita: “Siamo in un periodo negativo, ma rispetto alla partita contro la Roma abbiamo reagito, oggi abbiamo avuto il controllo della partita anche se non abbiamo attaccato molto la profondità, se non con Pedersen. A Roma ci siam fatti gol da soli, il gol di oggi è un errore: non si può prendere gol con quel lancio da 60 metri. Ora rimbocchiamoci le maniche e tiriamo su la testa per uscirne insieme”.

“Lavoriamo bene in allenamento, ma c'è delusione per i risultati”

Sul momento nero della squadra: “La squadra lavora bene in settimana, ma dovremmo essere più liberi di testa, anche se capisco che i risultati negativi ti buttano giù di testa. Le partite a questo livello sono spesso decise da una giocata, ma noi le facciamo decidere dagli errori. Dobbiamo pensare più positivi: prima il palo, poi il fuorigioco millimetrico.. ma non cerchiamo alibi, dobbiamo lottare per uscirne” E su Adams aggiunge: “Lo valuteremo domani con gli esami strumentali, ancora non ho parlato col ragazzo”