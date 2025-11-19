Perin: "Per noi è sempre difficile andare a Firenze. La classifica non rispecchia il reale valore della Fiorentina"

A margine del Social Football Summit, il secondo portiere della Juventus Mattia Perin ha parlato anche della Fiorentina, prossimo avversario dei bianconeri in campionato: “La Fiorentina ha un organico di giocatori molto forti e quindi la classifica non rispecchia il reale valore della rosa. E poi andare a Firenze per noi è sempre complesso”.

“La Fiorentina sarà arrabbiata”

“I Viola avranno tanta rabbia da tirare fuori - ha proseguito Perin a Sky Sport -, vorranno dimostrare ai loro tifosi che meritano di indossare quella maglia”.

“Ma noi siamo la Juventus e…”

E infine: “Dall’altra parte però ci siamo noi che dobbiamo tornare a fare quello che sa fare questo club. Ovvero vincere”.