Sfuma definitivamente Dominguez: il centrocampista argentino va in Premier League. E il Bologna si porta a casa una vecchia conoscenza della Serie A

Non sarà Fiorentina per Nicolas Dominguez: il futuro dell'argentino non si tingerà di viola. Il centrocampista, seguito per lungo tempo dal club gigliato, ha definito il suo trasferimento in Premier League, più precisamente al Nottingham Forest (che tra l'altro ci ha provato anche per Amrabat in precedenza).

Come riporta Tuttomercatoweb.com, domani Dominguez volerà in Inghilterra per la nuova avventura. Il Bologna, tuttavia, si porta a casa un altro centrocampista in uno scambio con il Nottingham: pronto a tornare in Serie A l'ex Atalanta Remo Freuler.