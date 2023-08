Ancora niente da fare per Vranckx, la situazione non si sblocca. E allora la Fiorentina pensa a un vecchio obiettivo

Tra la Fiorentina e Aster Vranckx, il matrimonio sembrava cosa fatta. Invece non ci sono ancora novità sul belga, perché le richieste del Wolfsburg si sono alzate e i due club non stanno ancora ritrovando un punto d'incontro. Il club viola, dunque, prova a tutelarsi pensando anche ad alternative.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina torna su Diego Demme, obiettivo dei gigliati già in passato. Il tedesco piace infatti da tempo e, nei giorni scorsi, ha detto no all'Hertha Berlino.

Tra l'altro, il tedesco ha cominciato a seguire la Viola su Instagram.