La Fiorentina chiude un colpo importante per il settore giovanile. Ecco chi è il nuovo portierino che arriva a Firenze

Dopo essersi messo in mostra in due importanti vetrine del calcio giovanile italiano, il Caroli Hotels e il torneo di Abano Terme, entrambi vinti con la maglia della Fiorentina, il giovane portiere Lorenzo Minicucci è ufficialmente un nuovo giocatore del club viola.

A ufficializzarlo è stato il Terni Football Club con un comunicato, nel quale si legge: “Oggi il nostro giovane talento Lorenzo Minicucci, classe 2011, ha firmato il tesseramento che lo legherà alla ACF Fiorentina. Ad accompagnarlo in questo importante momento c’erano i suoi genitori, il patron Cardona e il direttore sportivo Miglietta. Presente anche Maurizio Niccolini, responsabile del settore giovanile della ACF Fiorentina. La società Rosso-Verde ringrazia Adalberto Grigioni, preparatore dei portieri, per il lavoro svolto con grande professionalità! Un grande in bocca al lupo a Lorenzo per questa nuova avventura in viola!”.

Il portiere classe 2011 aveva in passato svolto anche alcuni provini con Atalanta e Juventus. Da oggi però è un nuovo giocatore della Fiorentina e sarà il portiere titolare della squadra Under 15.