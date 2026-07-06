Una cessione già perfezionata dalla Fiorentina. Un'operazione dolorosa

La cessione di Lorenzo Amatucci in Spagna è stata già praticamente perfezionata dalla Fiorentina.

Deportivo

Il centrocampista non resterà al Las Palmas dove ha giocato l'ultima stagione, anche perché è saltato ai play off il sogno promozione in Liga, ma se ne andrà al Deportivo La Coruna.

Anche il Depor, nel corso dell'ultima stagione era in seconda divisione nel paese iberico ma, a differenza del Las Palmas, ha ottenuto il lasciapassare per la massima divisione.

Quattro milioni

Un'operazione, quella Amatucci, che porterà quattro milioni di euro nelle casse viola. Se vogliamo una scelta anche dolorosa, perché lo stesso Amatucci è un prodotto del settore giovanile viola e almeno una chance, forse, se la sarebbe meritata.