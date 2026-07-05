Non è destinata a scriversi la storia di Lorenzo Amatucci con la maglia della Fiorentina: il classe 2004 infatti, dopo tre annate in prestito, potrebbe essere ceduto definitivamente o comunque, non è tenuto in considerazione dalla società viola. In Spagna ha trovato un po' il suo habitat, prima in Segunda e ora probabilmente in Liga con il neopromosso Deportivo La Coruna.

La frecciata alla Fiorentina

In Spagna lo spazio ai giocatori anche minuti fisicamente, ma bravi e rapidi col pallone tra i piedi, lo concedono eccome: e proprio da lì arriva una considerazione critica verso le scelte della Serie A.

"In Italia già scarseggiano i giovani con un gran tocco di palla, che abbiano un livello tale da brillare anche fuori dal paese.

Eppure uno dei pochi che ce l'ha, Lorenzo Amatucci, alla Serie A non interessa. Il Las Palmas fin qui e poi vedremo il Deportivo, ringraziano".