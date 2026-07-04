Amatucci tornerà al Viola Park... ma con un'altra maglia: manca solo il sì della Fiorentina al Deportivo

Il matrimonio tra Lorenzo Amatucci e la Fiorentina evidentemente non s'ha da fare: il centrocampista ha appena concluso la stagione in Segunda al Las Palmas, sfiorando soltanto la promozione. Ma la Liga se la godrà comunque, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, grazie al Deportivo La Coruna:

“Il Deportivo ha già un accordo verbale con Amatucci, manca solo il sì della Fiorentina. L'affare tra i due club è in fase avanzata”.

Ritorno amaro al Viola Park

Il centrocampista classe 2004 al Viola Park ci tornerà comunque questa estate, perché il Depor farà visita alla Fiorentina il prossimo 6 agosto. Un ritorno forse un po' amaro per il regista, che in maglia viola non ha mai realmente trovato spazio.