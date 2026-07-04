Il saluto di Amatucci al Las Palmas: "Me ne vado con la sensazione di essere cresciuto, grazie per la fiducia"

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina Lorenzo Amatucci è pronto a tornare in viola dopo il prestito al Las Palmas e decidere così il futuro. Nel frattempo il classe 2004 ha voluto salutare la società spagnola con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Mi avete aperto le porte fin da subito”

Amatucci ha postato questo bel messaggio per il Las Palmas: "Grazie di tutto, Las Palmas. Grazie ai miei compagni per aver condiviso il cammino, allo staff tecnico per la fiducia e al club per avermi aperto le porte fin dal primo giorno. Me ne vado con la sensazione di essere cresciuto, di aver conosciuto grandi persone e di aver fatto parte di una città e di uno spogliatoio che ricorderò con affetto. Vi auguro il meglio per il futuro. Arriba d'ellos!".

Il post di Amatucci

Di seguito trovate il post originale di Amatucci.