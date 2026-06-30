Tre i club che hanno chiesto informazioni per Amatucci alla Fiorentina: la situazione

Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 della Fiorentina, tornerà alla base dopo il prestito al Las Palmas, che non raggiungendo la promozione ne LaLiga non ha avuto l'obbligo di riscatto.

Le squadre interessate

Secondo quanto riporta SportMediaset, sono tre le squadre che fino a questo momento hanno chiesto informazioni alla Fiorentina per il centrocampista: Torino, Alaves e Levante.

Si alza il livello

Possibile futuro in Serie A per il giocatore aretino, che dopo l'esperienza ne LaLiga 2 potrebbe anche salire di categoria rimanendo in Spagna. La Fiorentina è comunque intenzionata a cedere Amatucci nuovamente in prestito.