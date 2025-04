In difesa si cambia, ma il centravanti non è in discussione. Ritorna il dubbio portiere

Mancano due giorni all'impegno in Conference League della Fiorentina contro il Celje.

In Slovenia vedremo una difesa con dei cambiamenti rispetto a quanto visto in campionato. Questo perché Pablo Marì non è inserito nella lista dei giocatori utilizzabili in Europa. E allora ecco che Comuzzo è pronto a tornare ad essere titolare.

Per quanto riguarda il centravanti non c'è alternativa: per forza e per merito parte Kean là davanti. La speranza di Palladino è che magari la partita si metta bene e possa così togliere il giocatore cammin facendo, risparmiandogli così uno spezzone di gara.

Teoricamente ci dovrebbe essere l'alternanza in porta tra Terracciano e De Gea. Un'alternanza che però si è rotta con il ritorno degli ottavi di finale. E allora alla fine dovremmo rivedere lo spagnolo che è stato decisivo anche nell'ultima trasferta di campionato.