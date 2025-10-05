La probabile formazione della Roma: Gasp ritrova Dybala, ma dalla panchina. Scelto il centravanti titolare e dietro a lui...
Gasperini ha le ultime ore per pensare alla formazione ufficiale della sua Roma per la sfida di questo pomeriggio contro la Fiorentina all'Artemio Franchi di Firenze.
Le scelte di Gasperini
L'ex allenatore dell'Atalanta ritrova tra i convocati Dybala, ma perde Angelino. Al posto di quest'ultimo ci sarà Tsimikas, mentre Dybala parte dalla panchina. Ferguson anche, con Dovbyk titolare con alle spalle la coppia Soulé-Pellegrini. Confermato il resto della formazione.
La probabile formazione
La probabile formazione della Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
