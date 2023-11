La Fiorentina alla ricerca di nuovi talenti in Puglia

Continua ad espandersi la rete capillare dello scouting di casa Fiorentina, tra collaborazioni con le tante società affiliate sul territorio toscano e non solo e raduni per giovani promesse.

L'ultimo si è svolto mercoledì 15 novembre a Santeramo in Colle (Bari) ed è stato organizzato dalla Dimateam, società calcistica di Santeramo, insieme ai massimi responsabili del settore giovanile della Fiorentina. Presenti alla kermesse circa 120 piccoli atleti classe 2010 e 2011. La società viola tiene d'occhio tanti talenti, pronta per farli sbocciare nelle sue categorie under.

