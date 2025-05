Isco: "Contro la Fiorentina è stata dura, una partita davvero intensa. Ma non deve essere una scusa"

Dopo aver ottenuto il lasciapassare per la finale di Conference League, eliminando la Fiorentina, il Betis Siviglia ha perso punti importanti in campionato, dove i biancoverdi sono in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, pareggiando con l'Osasuna.

"Hanno pareggiato con un'azione isolata - ha detto Isco - per noi questa è stata una settimana dura, perché abbiamo giocato una partita intensa giovedì contro la Fiorentina. Però siamo preparati per giocare partite impegnative e questa non deve essere una scusa per noi".