Amoruso: "Ormai la Champions è già andata per la Fiorentina. Fagioli? Il classico bello che non balla"

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha discusso a Radio Bruno del periodo attuale in casa viola, soffermandosi in particolar modo sul centrocampo gigliato: “Non credo che si tratti di un infortunio grave per Kean, anche perché non era nemmeno sul piede d'appoggio. Con il Milan una partita brutta e difficile, perché Allegri è entrato nella testa dei giocatori per unire i pensieri. Ormai la coroncina della Champions League in casa viola è caduta. Ora c'è da lavorare sodo… E questa situazione potrebbe essere a favore della Fiorentina”.

Poi sulla mediana

“Questa estate era uscito il nome di Kessié e poteva essere un'idea giusta, per il tipo di giocatore che sarebbe servito. Fagioli, al di là di tutti i problemi, non può continuare a rimuginarci sopra. Ormai ha patteggiato e superato la squalifica. Lui è il classico bello che non balla”.

E Sohm?

"Ha fatto benissimo lo scorso anno a Parma, però non sembra più essere lo stesso. Si parla comunque di un comprimario, si esalta se gli altri attorno fanno bene. Mandragora invece è un giocatore che sta vivendo un grande momento a livello di numeri, ma, con tutto il rispetto, è un giocatore normalissimo. Non puoi fare affidamento su di lui ogni volta".