UFFICIALE: Sottil cambia squadra

Ed è arrivata l'ufficialità: Riccardo Sottil è un nuovo giocatore del Lecce. Il giocatore viola dopo aver svolto le visite mediche ha firmato con il club giallorosso per un anno in prestito.

La Fiorentina ha fatto sapere "di aver ceduto, a titolo temporaneo oneroso, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil all'U.S. Lecce”.

Il giocatore era arrivato ieri in Salento e da oggi sarà a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Dopo il prestito a gennaio al Milan, Sottil proverà a rilanciarsi in questa nuova esperienza.