Anche Vanoli finisce sotto osservazione da parte di Paratici. La solidità della panchina dipende da un solo fattore
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Al momento dell'insediamento di Fabio Paratici all'interno della Fiorentina, verranno fatte valutazioni anche relativamente alla posizione dell'allenatore viola, Paolo Vanoli.
Parma fondamentale
La solidità della sua panchina la daranno solo e soltanto i risultati che la squadra riuscirà a conseguire da qui fino ad inizio 2026. E in questo contesto la trasferta di Parma, prevista per sabato prossimo, avrà un peso rilevante.
Fare punti
La Fiorentina è chiamata a fare punti per risollevarsi più velocemente possibile da quella scomoda e tragica (in senso sportivo) ultima posizione, in cui si è cacciata a causa di tre mesi e mezzo pieni zeppi di errori, orrori e non gioco.
