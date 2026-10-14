Cecchi: “Fiorentina presa a pallate dal Genoa per mezz’ora. Com’è possibile iniziare così una partita?”

A Radio Sportiva il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi è tornato sulla sconfitta della Fiorentina a Marassi contro il Genoa, analizzando alcuni aspetti della brutta battuta d’arresto della squadra di Vanoli.

‘Una delusione enorme nel primo tempo’

“Il primo tempo viola è stato una delusione enorme, nei primi 30 minuti il Genoa ha preso a pallate la Fiorentina e si è meritato ampiamente il 2-0. La Fiorentina ha poi cercato, con coraggio e con cuore, di ribaltare la partita… ma senza farcela”.

‘Com’è possibile iniziare così la partita?’

“Una Fiorentina double-face, che porta a chiedersi come sia possibile iniziare una gara in quel modo, perché davvero il Genoa aveva un furore doppio di quello viola”.