Tutti pazzi di Italiano al Besiktas, il presidente: "Era vicino al Napoli, poi ci sono stati problemi. Ringrazio De Laurentiis"

Serdal Adalı, presidente del Besiktas, ha parlato anche dell'arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della squadra turca all'emittente A Spor.

Vicino al Napoli

"Quando abbiamo chiamato la prima volta l'agente di Italiano - racconta Serdal Adalı - non aveva ancora rescisso il contratto con il Bologna e ci hanno che sarebbero usciti dal contratto con i rossoblù, ma che stavano anche raggiungendo un accordo con il Napoli. Così ci siamo rivolti ad altri allenatori".

Un ringraziamento particolare

Dopo qualche giorno la situazione era però cambiata radicalmente, Il presidente del Besiktas racconta: “Abbiamo ricevuto la notizia che c'erano problemi nelle trattative tra Italiano e il Napoli. Mi sono recato di persona a Roma, abbiamo parlato insieme per due giorni e abbiamo raggiunto un accordo. Ringrazio il presidente del Napoli".