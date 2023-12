Traore-Fiorentina, una storia che può accendersi oltre quattro anni dopo? Il centrocampista non trova spazio al Bournemouth e piace in Serie A

Ricordate il folle affare, saltato all'ultimo per la Fiorentina, Hamed Junior Traore? Una storia di mercato che può riaccendersi oltre quattro anni dopo. L'ivoriano, dopo la sua buona avventura al Sassuolo, ha scelto il Bournemouth e la Premier League come salto di qualità. Ma riesce a collezionare sempre meno presenze e minuti giocati.

Un possibile ritorno in A

Traore piace molto in Italia, come conferma Gianlucadimarzio.com. Ci sta provando intensamente la Lazio, soprattutto dopo lo stop di Luis Alberto e la partenza di Kamada in Coppa d'Asia, però dovrebbe liberare lo slot extracomunitari. Forte interesse anche di Fiorentina e Napoli.