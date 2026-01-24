Il terzino della Fiorentina Dodô è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Cagliari: “Questa è stata una settimana un po' difficile per noi, in meno di due anni abbiamo perso due persone importanti per la Fiorentina e Firenze. Oggi dobbiamo dare continuità a ciò che abbiamo fatto a Bologna. La squadra ha la mentalità vincente, però dobbiamo metterla in campo. La partita è molto difficile, il Cagliari viene da un periodo buono e ha vinto l’ultima contro la Juventus. Giochiamo davanti ai nostri tifosi, ci auguriamo di fare una buona partita e uscire con i tre punti”.

Su Vanoli

Sui passi in avanti fatti in queste settimane ha dichiarato: “Mancava un po’ di serenità in tutti i giocatori. Dobbiamo sempre lavorare per alzare il livello. Mister Vanoli ha messo tutti nella disposizione per farlo, e dobbiamo dimostrarlo in campo”.

Su Palestra

E su Marco Palestra, promettente terzino in forza al Cagliari, ha commentato"Palestra? Somiglia molto a me quando ero giovane. Quando avevo la sua età ero come lui, non arrivava mai la stanchezza. Ne ho parlato anche con Fabbian che lo conosce, dobbiamo stare attento a lui perché ha una bella gamba. Io non lo affronterò perché gioco a destra, ma mi auguro che i miei compagni riescano a limitarlo".