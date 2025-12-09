Vanoli indica i nuovi acquisti: ecco i primi nomi per il futuro e per il cambio di tema tattico

Il nuovo tema tattico che il tecnico Vanoli ha in mente per la sua Fiorentina, chiama in causa anche il mercato invernale, che in realtà potrebbe anche rivoluzionare le scelte estive.

Esterni offensivi

L'idea nuova è quella di reinserire esterni offensivi, fondamentali per la virata tattica di Vanoli. I primi nomi che circolano, si legge su La Nazione, sono quelli di Boga, ex Sassuolo oggi a Nizza, dove non se la sta passando benissimo, ma anche Maldini dell'Atalanta.

Centrocampo, giovani e difesa

Passando in rassegna altri giocatori che piacciono, c'è Brescianini a centrocampo, e poi Buonanotte se il Chelsea lo lasciasse andare in prestito. Magari insieme al giovane Acheampong per la difesa.

Un altro nome che potrebbe piacere a Vanoli per la retroguardia è quello del difensore Stefan De Vrij, poco impiegato all'Inter e in scadenza di contratto.