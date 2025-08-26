Gudmundsson e un inizio di stagione con il piede giusto

Lascia ben sperare l’avvio di stagione di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese, infatti, è già protagonista con la maglia della Fiorentina: un gol, realizzato in Conference League contro il Polissya, e un assist, servito nella sfida di campionato con il Cagliari, nelle prime due gare ufficiali della squadra di Stefano Pioli.

I numeri di Gud

Dopo un'annata difficile vissuta con Palladino, i numeri confermano la sua crescente importanza nello scacchiere viola. Da quando è a Firenze ha segnato 9 gol e 4 assist vincenti, risultando determinante in 13 occasioni su 35 presenze complessive. Nel conto non rientra, peraltro, l’autogol del milanista Thiaw dello scorso 5 aprile, propiziato da un’iniziativa personale dello stesso numero 10 islandese.

Spesso determinante

Un dato ancora più importante se si considera il minutaggio: soltanto in 4 partite il numero 10 della Fiorentina è rimasto in campo dal primo all’ultimo minuto. La media sulle giocate decisive (gol o assist) è una ogni 146 minuti. Un buon inizio.