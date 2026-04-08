Vanoli: "Il Palace la favorita per la vittoria della Conference. Domani non sarà la gara più importante della stagione della Fiorentina"
Prosegue la conferenza stampa di Paolo Vanoli alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Crystal Palace di domani, in Conference League.
“Sì, penso che il Palace sia la squadre favorita per la vittoria finale, è al primo anno europeo ma ha vinto in patria già FA CUP e Community Shield e questo è un ottimo allenamento. Il fascino della partita è tanto, ora arriva il bello di confrontarci contro una squadra favorita per la Conference, ma ci siamo anche noi. A Verona abbiamo vinto anche senza estetica, ma i punti ci hanno dato modo di affrontare nel modo migliore la coppa”.
‘Non sarà la gara più importante della stagione’
“Dobbiamo essere lucidi e giocare con personalità. Quella di domani però non sarà la gara più importante della stagione della Fiorentina. È una bella sfida per tutti, per la Fiorentina, io ho fatto abbastanza gavetta, da secondo allenatore, so cosa significa Selhurst Park”.