28 partite consecutive giocate senza mai perdere. E' questo lo score di Nico Gonzalez con l'Argentina, con l'attaccante della Fiorentina che contro il Perù ha stabilito un nuovo record per l'Albiceleste. La sua striscia di imbattibilità è diventata la più lunga della storia dell'Argentina, superando Exequiel Palacios fermo a 27, con Basualdo a 26 e Batistuta a 24.

Quello che tocca Nico in questo periodo diventa oro. Un po' come l'ultimo pallone servito a un certo Messi per il vantaggio dell'Argentina contro il Perù. Così in Nazionale, così a Firenze: 5 gol in 7 partite ne sono la prova.

Un talento che la Fiorentina e Commisso hanno voluto trattenere a tutti i costi, rifiutando più di 40 milioni in estate offerti dal Brendford. Soldi, tanti. Ma Nico Gonzalez è il giocatore più forte di questa squadra e il rinnovo del contratto fino al 2028 è stata la ciliegina sulla torta di questo inizio di stagione. Come riporta calciomercato.com, di recente Liverpool e Chelsea hanno mandato i propri scout al Franchi in diverse occasioni, ma Commisso tiene duro e non ha intenzione di cedere un millimetro per il suo talento. Con il prolungamento le cifre si sono alzate e non di poco. 60 milioni potrebbero non bastare per convincere la Fiorentina.

Cifre alte di una scommessa vinta dalla Fiorentina qualche anno fa, strappandolo allo Stoccarda. Adesso Firenze si gode il suo nuovo numero 10. Degno (finalmente) erede di chi alla Fiorentina ha vestito prima di lui questa maglia.