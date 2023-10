20 punti in 9 partite: è il record che la Fiorentina di Vincenzo Italiano potrebbe raggiungere vincendo contro l’Empoli lunedì al Franchi. I tre punti consegnerebbero al gruppo viola il titolo di miglior partenza in Serie A della storia della società viola dall’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Con i se e con i ma, però…

Detto questo la Fiorentina deve ripartire al 100% fin da lunedì sera, per iniziare un filotto di partite che impegnerà il gruppo gigliato fino alla prossima pausa per le nazionali, in programma a metà novembre. Un gruppo di gare che comprende: Empoli in casa (23/10), Cukaricki in casa (26/10 Conference), Lazio in trasferta (30/10), Juventus in casa (05/11), Cukaricki in trasferta (09/11 Conference) e Bologna in casa (12/11).

Quattro partite su sei al Franchi, là dove (lo dicono i numeri) la Fiorentina non ha mai perso. 3 vittorie e due pareggi, in un ambiente che negli ultimi tempi è tornato più caldo che mai e che ha dimostrato di poter fare la differenza spingendo fino al 90’ la squadra di Italiano.

Adesso il tifo viola servirà come non mai, per continuare a sognare in campionato e riprendere quota nel girone di Conference League. L’obiettivo però è pensare a una partita alla volta, anche perché poi arriveranno le partite sulla carta più complicate.

Adesso l’Empoli. La classifica dice Fiorentina terza, la squadra azzurra terzultima (un solo gol fatto da un Baldanzi che arriverà al Franchi a mezzo servizio): un solo risultato a disposizione per prendersi un record. Senza se e senza ma. Poi il Cucaricki, dimenticando la figuraccia fatta l’anno scorso proprio a Firenze contro il modesto Riga. Ma questa è tutt’altra Fiorentina. Ora serve dimostrarlo, ancora, in campo.