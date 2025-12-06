Una realtà più avanti di Firenze nei lavori al suo stadio? E' al sud ed è la vecchia piazza di Christian Riganò FOTO

Se dici Taranto a Firenze non ti può che venire in mente Christian Riganò, l'uomo della romantica rinascita e risalita dalla C2, con il bomber di Lipari strappato proprio al club pugliese nell'estate del 2002. E Taranto e Firenze, se vogliamo, sono unite anche nel 2025 dal profondo restyling che sta caratterizzando lo stadio cittadino. In Puglia però sono decisamente più avanti, pur dovendosi muovere su un impianto più piccolo (a lavori conclusi avrà una capienza di tutto rispetto comunque, da 21.000 posti).

L'avvio dei lavori all'Erasmo Iacovone, distrutto in parte anche da un incendio appiccato un paio d'anni fa dai tifosi del Foggia in trasferta, si attesta tra novembre 2024 e gennaio 2025, qualche mese dopo il Franchi. I lavori prevedono la ristrutturazione e la copertura totale, rispetto all'originale che prevedeva un solo lato coperto, la tribuna, proprio come a Firenze. Da quelle parti si vede già lo scheletro della copertura, come testimoniato dalla pagina Facebook Aggiornamenti lavori Stadio Iacovone - Taranto:

Lo scheletro della copertura del nuovo stadio Iacovone a Taranto

Prima del Franchi ma con un paio di piccolissime differenze

L'obiettivo è completare l'impianto per l'inizio della stagione 2027/28, un paio d'anni prima rispetto al cronoprogramma del Franchi. Un paio di piccolissime differenze però è obbligo citarle: l'Erasmo Iacovone non aveva alcun tipo di vincolo architettonico a cui doversi attenere per un restyling. E soprattutto, il Taranto oggi gioca in Eccellenza dopo essere fallito ed esser stato escluso dal suo girone di Serie C durante la scorsa stagione. Non muove certo la folla che sposta la Fiorentina e a seguito di tutto ciò, durante i lavori può permettersi di disputare le sue partite al Comunale di Massafra, nella provincia tarantina.