Anche il figlio di un ex Fiorentina si è laureato campione d’Europa insieme a Croci - VIDEO

Domenica scorsa l’Italia Under 17 ha vinto l’Europeo di categoria, superando in finale il Belgio ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Federico Croci, eclettico e talentuoso classe 2010 della Fiorentina, si è laureato campione d’Europa in maglia azzurra, segnando anche una rete decisiva in semifinale. Nel gruppo dell’Italia c’è anche il figlio di un ex calciatore della Fiorentina: si tratta di Gianluca Okon Engstler, figlio di Paul, ex centrocampista viola nella stagione 1999-2000.

Le caratteristiche tecniche

Okon, classe 2009, è di proprietà del Club Brugge ed al momento gioca nel Club Nxt, la seconda squadra della squadra belga. Centrocampista centrale puro, nell’Italia di Franceschini ha agito da regista davanti alla difesa, abbinando quantità e qualità con grande senso tattico e letture di gioco veramente pregevoli. Destro naturale, è bravissimo a gestire il pallone con grande calma, senza farsi prendere dall’ansia se pressato. Nato in Australia, come il babbo, ha scelto l’Italia come nazionale da rappresentare.

La scorsa estate il Club Brugge lo ha fatto firmare fino al 30 giugno 2029, consolidando la sua posizione all’interno della squadra nerazzurra. Nella stagione attuale, ha raggiunto anche la finale di Youth League, persa ai rigori contro il Real Madrid. Okon adesso gioca nella Serie B belga, ma l’impressione, anzi la certezza, è che possa presto spiccare il volo. E chissà che per farlo non scelga di spostarsi proprio in Italia…

Un video per presentare Okon Engstler