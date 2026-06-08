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Croci e un dolce risveglio aggrappato al trofeo di Campione d'Europa FOTO

Calabrone Viola /
Federico Croci
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E' dolce davvero il risveglio dell'attaccante della Fiorentina, classe 2010, Federico Croci, che, da sotto età, ha giocato e vinto il Campionato Europeo Under 17. 

L'abbraccio

Il ragazzo sui social ha documentato il suo abbraccio al trofeo nella sua camera da letto, scrivendo: “Il giorno dopo è ancora più bello”. 

Federico Croci

Il successo ai rigori

Un successo quello azzurro, ottenuto in finale contro il Belgio, superato ai rigori dopo che i tempi regolamentari erano terminati sull'1-1. 

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