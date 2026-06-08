Croci e un dolce risveglio aggrappato al trofeo di Campione d'Europa FOTO

E' dolce davvero il risveglio dell'attaccante della Fiorentina, classe 2010, Federico Croci, che, da sotto età, ha giocato e vinto il Campionato Europeo Under 17.

L'abbraccio

Il ragazzo sui social ha documentato il suo abbraccio al trofeo nella sua camera da letto, scrivendo: “Il giorno dopo è ancora più bello”.

Il successo ai rigori

Un successo quello azzurro, ottenuto in finale contro il Belgio, superato ai rigori dopo che i tempi regolamentari erano terminati sull'1-1.