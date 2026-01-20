Flachi: “Piccoli può essere la punta del futuro e merita continuità. Kean deve giocare per la squadra e non per se stesso”

A Toscana TV ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, che ha analizzato il successo viola a Bologna per poi soffermarsi su alcuni singoli della rosa.

‘Ora la Fiorentina è compatta, bellissima impressione’

“A Bologna la Fiorentina ha tirato fuori l’orgoglio in un giorno triste, facendolo diventare importante per la memoria di Commisso. Era convinto si vincesse al Dall’Ara e ora mi auguro che si possa proseguire su questa strada. Il ritmo della partita mi ha lasciato abbastanza stupito, non mi aspettavo una Fiorentina così brillante nei duelli, quando finora era sempre stata in difficoltà. La forma fisica è tutt’altra cosa, ma ora la squadra è compatta, ha lasciato una bellissima impressione, anche a livello mentale, mostrando sicurezza. Vanoli ha avuto bisogno di tempo per prendere delle decisioni, all’inizio non è riuscito a invertire la rotta ma ora si sta prendendo responsabilità, ha sentito anche la fiducia della società”.

‘Piccoli merita continuità, mentre Kean…’

“Dodô è stato il migliore in campo, anche chi è entrato ha fatto bene, dando il suo contributo. Molto bene anche Gosens e Parisi, stanno macinando chilometri sulle fasce e la svolta della Fiorentina passa anche da questo. Kean? Dipende solo da lui e dal suo atteggiamento, deve imparare a giocare per la squadra non per se stesso. Il campione trascina i compagni alla vittoria grazie alle sue qualità. La situazione può solo migliorare e potrà tornare ad essere determinante. Piccoli adesso merita continuità, ha bisogno di giocare un certo numero di partite di fila. Può essere l’attaccante del futuro”.