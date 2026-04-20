Scenari aperti, ma il bicchiere è mezzo vuoto: il centravanti di scorta si gioca tutto
Una trasferta da ex, quella di stasera è una partita particolare per il centravanti della Fiorentina, Roberto Piccoli, che con la maglia del Lecce vanta 36 presenze e 6 gol nella stagione 2023/2024 (una di queste segnata proprio contro i viola).
Si gioca tutto
Un Piccoli che non si sta giocando solo il presente ma anche il futuro in questo momento. Al netto di una posizione di Kean che andrà valutata sul mercato nelle prossime settimane, Paratici è chiamato a una scelta anche sull'ex centravanti del Cagliari.
Una decisione da prendere
La Fiorentina dovrà decidere cosa fare con lui, per La Nazione, tutti gli scenari sono ancora aperti, anche se il bilancio al momento rimane in sospeso, il bicchiere per adesso è mezzo vuoto.
💬 Commenti (2)