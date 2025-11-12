Ma come sta Kean? Le condizioni del centravanti della Fiorentina

Il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, durante la partita di Conference giocata contro il Mainz, ha accusato un trauma contusivo alla tibia.

Infortunio non preoccupante

Un infortunio il suo che non desta molte preoccupazioni in casa viola ma che lo ha costretto a saltare la trasferta di Genova e anche le partite della Nazionale contro Moldavia e Norvegia.

L'obiettivo di Kean

L'obiettivo di Kean e la speranza di Vanoli, è quello di poter tornare a disposizione alla ripresa del campionato per la grande sfida contro la Juventus che si giocherà al Franchi. Ed è un obiettivo assolutamente possibile.